رئيس مجلس الدولة يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ثورة 23 يوليو

تقدم المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
رئيس مجلس الدولة يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ثورة 23 يوليوالسبت، 22 يوليو 2023 03:52 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب أحمد عبد الهادي
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