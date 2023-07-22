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رئيس مجلس الدولة يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ثورة 23 يوليو

السبت، 22 يوليو 2023 03:52 م
رئيس مجلس الدولة يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ثورة 23 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب أحمد عبد الهادي

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تقدم المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
 
 

مجلس الدوله

ثوره 23 يوليو

الرئيس السيسى

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