ديرمواس تتجمل بالمشاركة فى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة يتزيين محيط مجمعات الخدمات

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد مراكز وقرى المنيا تطورا كبيرا، منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية المتنوعة سواء فى الصحة أو الزراعة، تلك المبادرات التى حولت أحلام المواطنين إلى واقع ملموس يشاهدونه بأعينهم، منها مبادرات التجميل وزراعة الأشجار المثمرة، وهى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، تلك المبادرة التى وجدت قبولا كبيرا وجهد متواصل من أجل تنفيذها فى مراكز محافظة المنيا شمالا وجنوبا ومنها مركز ديرمواس.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدات المحلية تبذل جهدا كبيرا فى تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وكان أخرها ما قامت به الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان حيث تم زراعة 35 شجرة بجوار مجمع الخدمات الحكومية بالقرية وذلك مراعاة للبعد البيئى وإضفاء الطابع الجمالي.

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والوحدات التابعة تواصل زراعة الأشجار بشكل يومى داخل وخارج المدارس والمصالح الحكومية وبمداخل ومخارج القرى ويتم المتابعة بشكل دائم فيما يخص رى الأشجار بشكل منتظم والحفاظ عليها ومتابعتها بشكل يومي.

وأوضح رئيس المركز، أنه تم أيضا زراعة 40 شجرة بمجمع الخدمات الحكومية بقرية دلجا لإضفاء الطابع الجمالى ومراعات البعد البيئى، ويتم زراعة الأشجار بمختلف القرى داخل المركز.

ومن جانبه، قال عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إنه فى اطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالمنيا والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير النخيل وكلية الزراعة بجامعة المنيا، قسمى مكافحة الآفات، والاقتصاد الزراعى لتدريب الطلاب على أهمية عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمزرعة وكيفية اختيار أصناف النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك فى تحقيق أفضل عائد اقتصادى.

وشرح عمليات خدمة أشجار النخيل وشرح تفصيلى لكيفية عمل تنظيم المخازن بالمزارع وحساب تكاليف إنشاء مزارع النخيل والشروط التى يجب مراعاتها عند إنشاء مزرعة نخيل ودور المهندس الزراعى داخل المزرعة، وايضا طرق مكافحة آفات وأمراض النخيل.

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية المتابعة لأى إصابات بدودة الحشد الخريفية بمحصول الذرة الشامى وضرورة المتابعة المستمرة من خلال المرور الدورى على المحاصيل المنزرعة.

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