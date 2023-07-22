اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس: انخفاض كبير فى الحرائق التى طالت الغابات خلال العام الحالى

السبت، 22 يوليو 2023 04:00 ص
تونس: انخفاض كبير فى الحرائق التى طالت الغابات خلال العام الحالى حريق غابات - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المدير العام للغابات في تونس نوفل بن حاحا تسجيل 78 حريقا، خلال الفترة من أول يناير حتى 18 يوليو الجاري، من بينها 56 حريقا على مستوى الغابات مقابل 156 حريقا خلال نفس الفترة من العام الماضي. 
 
وأوضح حاحا- في ندوة صحفية لوزارة الزراعة نقلتها وكالة الأنباء التونسية - أن الاستراتيجية الوطنية الحالية لحماية الغابات ترتكز أساسا على برنامج يقوم على التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وفتح الطرق الغابية ومراقبة التزود بالمياه.
 
وتغطي الغابات التونسية مساحة 5.7 مليون هكتارمن بينها 1.2 مليون هكتارغابات و4 ملايين هكتار مراعي وتعد 80 بالمائة من الغابات ملكا للدولة، ويسكن في الغابات قرابة، مليون ساكن.

غابات تونس

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نوفل بن حاحا

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