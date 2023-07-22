تنظيم سباق هجن تنشيطى فى العريش بمشاركة 90 هجان.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهد ميدان سباقات الهجن بالعريش اليوم السبت، سباق هجن تنشيطى شارك فى التنافس على أول اشواطه 90 هجان، وأعلن الدكتور مهدى البياضى، مدير البطولات بالإتحاد المصرى للهجن، أن السباق تنشيطى، ونظم علي 13 شوطا، خلاله تنافست الهجن من محافظات شمال وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس والشرقية.

وأشار إلى أنه اقيم خلال فترة الصباح هذا اليوم، بحضور الهجانة المشاركين وجانب من جمهور الهجن، لافتا انه نظم بدعم وتشجيع من كبار ملاك الهجن، وتم تسليم جوائز تحفيزية عينية لأول الفائزين بكل شوط والجائزة "كأس بطولة الشوط".

وأوضح أن مواصلة هذه السباقات لتحقيق الهدف وهو دعم رياضة الهجن وتأكيد أن شمال سيناء آمنة ومستقرة.

وسبق وشهد ميدان سباقات الهجن بالعريش فعاليات سباق الهجن التنشيطي على ساحل مدينة العريش بمشاركة هجانة من جميع المحافظات في شمال سيناء، استكمالاً لأنشطة السباقات التي بدأت من جديد على أرض ميدان السباقات في منطقة الكيلو 17.

تكون السباق من 20 شوطاً انطلق كل شوط منها لفئة عمرية مخصصة من الهجن المتسابقة.

ونظم فى أبريل الماضي سباق لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي وذكرى تحرير سيناء، حضره ممثلى عدد من الدول العربية والمحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، وتضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى معرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق. وفي سبتمبر الماضي، شهدت شمال سيناء عودة مهرجانات سباق الهجن بعد توقف دام 14 عامًا، حيث أقيمت فعاليات السباق على مدار 30 شوطًا تنافست فيها الهجن بعدد 360 جمل، واختتمت بعروض ختامية وعرض ملكة جمال الإبل.

وأكد عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن سباقات الهجن أسهمت في زيادة أسعار الإبل من 15 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه لبعض الهجن، كما أن سباق الهجن يعمل على تعزيز السياحة في محافظة شمال سيناء وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

يجدر بالذكر أن محافظة شمال سيناء كانت من بين أول المحافظات التي تم فيها إنشاء نادي ومضمار للهجن في منطقة الكيلو 17 غرب العريش، بالإضافة إلى إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء.

وشهد الميدان مؤخرًا تجهيزات لرفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي، بالإضافة إلى تجريد الطريق المؤدي للنادي وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية.

ويعد نادى الهجن الرياضى المصرى بالعريش، هو أول نادى لسباقات الهجن فى مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى، وجمهورها من المتابعين.

ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا فى طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترًا مربعًا.



سباق هجن تنشيطى بالعريش (1)



سباق هجن تنشيطى بالعريش (2)



سباق هجن تنشيطى بالعريش (3)



سباق هجن تنشيطى بالعريش (4)



سباق هجن تنشيطى بالعريش (5)



سباق هجن تنشيطى بالعريش (6)