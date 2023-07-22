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تنسيق الكليات 2023 .. تعرف على اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

السبت، 22 يوليو 2023 10:26 م
تنسيق الكليات 2023 .. تعرف على اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع استمرار إتاحة التسجيل لحجز اختبارات القدرات أمام طلاب الثانوية العامة، أعلنت جامعة حلوان خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات من خلال الخطوات التالية:
أولا: يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 15/7/2023 وحتى 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:
https://tansik.digital.gov.eg
ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق معاد مبدئي للامتحان وليس المعاد النهائي للامتحان.
ثانيا: يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:
http:// kodrat.helwan.edu.eg/
عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.
ثالثاً: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية 
(مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت)   ماعدا فوري.
رابعاً: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:
http:// kodrat.helwan.edu.eg/
خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.
سادساً: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.
سابعاً: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.
 

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