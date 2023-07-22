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تتجاوز 45 درجة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الإثنين

السبت، 22 يوليو 2023 02:00 ص
تتجاوز 45 درجة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الإثنين حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 24 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الإثنين  المقبل 24 يوليو 2023 كما يلى: 
 
السبت  22 يوليو  : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة  44 درجة
 
 
الأحد  23 يوليو  : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة
 
 
الإثنين  24 يوليو  : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة
 
 
 

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