تأهيل الترع بالمنيا يرسم واقعا جديدا على مداخل القرى.. فيديو وصور

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا عن أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا، ومنها ترعة الطريق السريع مصر أسوان، الذى رسم لوحة جمالية على مداخل القرى التى يمر عليها بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا وذلك ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، والتى تشمل فى محافظة المنيا 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وأبوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه بالإضافة إلى بنى مزار وسمالوط بواقع 102 قرية.

قال يسرى عبد الغنى أحد المزارعين، إن أعمال تأهيل وتبطين الترع ساهم فى الحفاظ على المياه من التسرب، ووصول المياه لنهايات الترع والقضاء على مشاكل المزارعين، وكذلك حماية المزارعين من الحشرات الضارة التى كانت تتواجد بداخل الحشائش على جوانب تلك الترع وكانت بمثابة الخطر الذى نواجهه لكن الآن أصبحت جوانب الترع نظيفة بشكل كبير من تلك الحشرات والحشائش.

وكانت مديرية الرى قد أعلنت فى وقت سابق أن عملية التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.