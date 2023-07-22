بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل ابنة زوجته بأكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم حكمها على المتهم ب قتل الطفلة مكه ابنة زوجته بأكتوبر، وكشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقي بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر مفاده وصول السيدة سارة محسن وبصحبتها ابنتها الطفلة مكة إسلام وبها بعض الإصابات والجروح وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها.

بإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات فقد تبين بأن الطفلة مقيمة صحبة والدتها بالعقار رقم 559 مساكن عثمان دائرة القسم وكذا زوج والدتها والذي يدعى مهند. ع، وحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة وتم القبض عليه واحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.