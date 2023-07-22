اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 05:00 ص
أكرم القصاص
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بعد السويد.. متطرفون فى الدنمارك يحرقون نسخة من القرآن أمام سفارة العراق في كوبنهاجن

السبت، 22 يوليو 2023 05:00 ص
بعد السويد.. متطرفون فى الدنمارك يحرقون نسخة من القرآن أمام سفارة العراق في كوبنهاجن حرق المصحف الشريف من قبل متطرف - أرشيفية
وكالات

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أحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، مقطع فيديو وثق عملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيون الدنماركيون) قد رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة.

وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن على المباشر عبر حساب المجموعة على منصة "فيسبوك".

وقالت المجموعة إنها نفذت الاعتداء احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.


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