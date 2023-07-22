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النيابة تطللب تحليل كشف مخدرات لسائق تسبب فى مصرع شخص بعين شمس

السبت، 22 يوليو 2023 02:00 ص
النيابة تطللب تحليل كشف مخدرات لسائق تسبب فى مصرع شخص بعين شمس الطب الشرعى، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس ،بعرض سائق على الطب الشرعى لإجراء الكشف عليه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، بعدما تسبب فى مصرع شخص وإصابة آخر بعدما صدمهم بسيارته. 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين "أحدهما متوفى والآخر مصاب"، وبالفحص تبين أنه حال استقلالهما دراجة نارية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما ووفاة أحدهما.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته أيد ما سبق ، وأضاف بهروبه خشية قيام الأهالى بالتعدى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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