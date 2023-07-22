النيابة الادارية: انهيار سور مبنى مجمع النيابات بشارع التسعين.. صور

عبد الله محمود

أصدرت هيئة النيابة الإدارية بيان، أكدت فيه ما تبلغ لرئاسة الهيئة، إنه في تمام الساعة 12.25 ظهر اليوم السبت الموافق 22/7/2023، وأثناء قيام إحدى الشركات بمباشرة أعمال إنشائية بقطعة أرض فضاء ملاصقة لمبنى مجمع النيابات الإدارية الكائن بشارع التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة، تسبب "اللودر" التابع للشركة في انهيار سور مبنى المجمع من ناحية يسار الداخل من بوابة (3)، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبناءً عليه؛ قامت إدارة النيابات برئاسة المستشار / منتصر عبد العال، وبالتنسيق مع شؤون المقر بالقاهرة الجديدة، بإخطار الجهات المعنية، وتم إجراء معاينة من قسم شرطة التجمع الخامس والنيابة العامة، وقيدت الواقعة برقم 7836 / 2023 جنح التجمع الخامس.

كما تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات التحفظية، شملت نقل مولد الكهرباء الاحتياطي وخزانات السولار الخاصة بالمولد من أماكنها بجوار الانهيار إلى مكان آمن.

وفي ضوء تكليف معالي المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، انتقل فريق تحقيق لإجراء معاينة لموقع الحادث، برئاسة المستشار / يسري عبد الجليل - مدير نيابة القاهرة الجديدة، وعضوية كل من المستشار / أحمد الهادي - نائب مدير النيابة، والمستشار / كريم فهيم، وبحضور المهندس / أبو القاسم محمد - عن الشركة المنفذة لمبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

حيث تبين من المعاينة: وجود قطعة أرض فضاء ملاصقة للمبنى بها أعمال حفر بعمق يصل لحوالي "٩" أمتار تقريبًا، محاطة من الخارج بسور معدني وداخلها اثنين “كاراڤان” لا يوجد بها أو حولها أي لوحات إرشادية تحمل بيانات المشروع أو بيانات التراخيص الخاصة بمباشرة تلك الأعمال.

كما تبين انهيار سور مبنى مجمع النيابات بالقاهرة الجديدة، بعدد " ٨ باكيات" تقريبًا بطول حوالي "٢٥" مترًا ، وتصدع عدد آخر منها، مخلفًا تلفيات بعدد من أشجار النخيل والإضاءة والتوصيلات الكهربائية الخاصة بالسور.

كما كشفت المعاينة عن انهيار مجموعة من الأعمدة الساندة للتربة الموجودة بقطعة الأرض الفضاء، وسقوط عدد منها على "اللودر" المتسبب في الحادث، حيث تم إخطار جهاز مدينة القاهرة الجديدة وإيقاف كافة الأعمال الإنشائية الجارية.

وبناءً عليه، تولت النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار / يسري عبد الجليل، مباشرة التحقيقات، وأمرت بالآتي:

١) تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث، وإعداد تقرير فني حول أسباب وقوع الحادث ومدى توافر اشتراطات السلامة والأمان للأعمال الإنشائية الجارية بقطعة الأرض الفضاء وفقًا للقانون.

٢) الوقوف من جهاز القاهرة الجديدة، على وجود ترخيص بالأعمال الإنشائية بقطعة الأرض محل الحادث والجهة القائمة بها، وطلب كافة أوراق التراخيص إن وجدت.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار / محمد سمير.