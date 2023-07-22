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الكنيسة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

السبت، 22 يوليو 2023 11:39 ص
الكنيسة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو بيان الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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بعثت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، رسالة تهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي تعد إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن والمستقبل الأفضل للمصريين.
 
وذكر بيان الكنيسة لقد أعادت ثورة 23 يوليو مصر لأبنائها ومنحتها الاستقلال، فأصبح المصريون يحكمون أنفسهم بأنفسهم.
 
وأختتم البيان حفظ الله مصر شعبًا وحكومة وليبارك كافة الجهود المخلصة الساعية إلى بناء الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
 
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