السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب ماس كهربائي بالخصوص

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة عزبة البقوشي دائرة قس شرطة الخصوص، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بمنطقة عزبة البقوشي بدائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بمنطقة عزبة البقوشي دائرة القسم.

ورجحت المعاينة الأولية أن الحرق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.