السجن 6 سنوات لـ 4 متهمين للتقيب عن الآثار غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر محمد بديع، والمستشار محمد عاطف مشالي والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير المحكمة ياسر متولي ، بالسجن 6 سنوات لكل من " ش.م.ع" و " ه.ص.م" و " و.ع.ش" و" أ.ن.ص" ، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة 500 ألف جنيه، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ،لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3840 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بوجود أعمال حفر بغرض النقيب عن الآثار أسفل عقار داخل أرض فضاء بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه علي اثر بلاغ من شرطة النجدة مفاده قيام أحد سكان شارع بنطاق دائرة الدخيلة ، بوجود أعمال حفر بغرض التنقيب عن الآثار ،وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ ، وتبين وجود المتهمين من الأول حتى الثالث وهما "ش.م.ع" فلاح و " ه.ص.م" سائق و" و.ع.ش" عامل بناء، وبمواجتهم أقروا بأن المتهم الرابع " ا.ن.ص" ،استعان بهم لصب حفرة لتجنب انهيار محل الواقعة، حال مباشرة أعمال الحفر بغرض التنقيب عن الآثار، وأن الأخير على علم بأعمال الحفر والتنقيب وتبين من المعاينة وجود حفره أبعادها حوالي 1متر وبعمق 15 مترا تقريبا، كما تم ضبط أدوات عبارة عن فأس وشوكه وسلم خشبي وجردلين ، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأصدت النيابة قرارها بتشكيل لجنة من هيئة الآثار لإجراء المعاينة اللازمة، وتبين أنه محل البلاغ عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور به بوابة خشبية متهالكه وبداخل تلك الأرض مبني مكون من 3 غرف أرضي له مدخل واحد ، ووجود حفر ممتد من الأسفل يمتد بطريق سرداب تحت الأرض، ووجود توصيلات كهربائية مثبته أعلى الحفر وإخفاء أعمال الحفر وأيضا مواتير شفط مياة تقوم بأعمال شفط المياة المتواجده أسفل الحفر، وأن الأعمال هى حفر خلسه بغرض التنقيب عن الآثار، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها علي المتهمين.