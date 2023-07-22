الرئيس الفلبيني يقرر تعليق العمل بالمنشآت والمدارس الحكومية لمدة يوم واحد

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أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم السبت، تعليق العمل بالمنشآت الحكومية والمدارس العامة بالعاصمة مانيلا بعد غد /الإثنين، بسبب الطقس العاصف المتوقع وإضراب عمال النقل.

وأوضح بيان حكومي أن الوكالات التي تقدم الخدمات الأساسية والصحية والإغاثية ستستمر في عملها، كما أن المنشآت والمدارس الخاصة ستتخذ قرارها بوقف العمل بشكل منفصل، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن".

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة الاستوائية "إيجاي" فى الساعات المقبلة وتتحول إلى إعصار بحلول يوم /الثلاثاء/ المقبل، كما قرر عمال النقل بدء إضراب عن العمل غدا ولمدة ثلاثة أيام بالتزامن مع خطاب حالة الأمة الثاني للرئيس فرديناند ماركوس جونيور في 24 من يوليو.