اعترافات تاجر مخدرات فى الوايلى: ببعها أون لاين

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة في كوبري القبة، اقر بارتكاب الواقعة وأكد أنه يتواصل مع عملائه وبيعها عن طريقة شبكات التواصل الاجتماعي.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 4.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو، وزنت 3 كيلوجرامات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.