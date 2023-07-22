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استعدادات أمنية لتأمين نهائى بطولة رابطة الأندية

السبت، 22 يوليو 2023 10:00 ص
استعدادات أمنية لتأمين نهائى بطولة رابطة الأندية فريق النادي المصري- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بين النادي المصري وسيراميكا، مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، وتأمين لحظات التتويج.
 
ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.
 
ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.

مباراة المصري

كاس الرابطة

مباراة سيراميكا

تأمين مباراة المصري



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