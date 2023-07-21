91.6 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة خلال 4 جلسات

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.4%، والعرب على 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 99.4 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 91.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.4%، وسجل العرب 8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.593 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.951 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 17578.67 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 3500.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 5185.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21354.23 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 5422.65 نقطة.

يذكر أن البورصة المصرية، قد عقدت 4 جلسات خلال الأسبوع المنتهي، بعد تعطيلها اليوم الخميس بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية.