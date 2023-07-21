32 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة للإشغالات فى مركزين بالمنيا

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع الاشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة متنوعة، إلى جانب رفع كافة المخالفات والإشغالات على أرصفة الكوبرى القديم وفتح الطريق أمام المواطنين.



وفى مركز مغاغة، أكد الدكتور محمد حلمى رئيس المركز أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة (الجمهورية، السلام، ميدان المحطة ، طه حسين) حيث أسفرت الحملة عن ضبط 7 مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملاتها الدورية والتفتيشية والتعامل الفوري حيال المخالفين لعودة الانضباط للشارع المنياوى.