اليوم السابع
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32 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة للإشغالات فى مركزين بالمنيا

الجمعة، 21 يوليو 2023 02:47 م
32 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة للإشغالات فى مركزين بالمنيا حملة إشغالات
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا، حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات ومتابعة الحالة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين والقضاء على المظاهر العشوائية وتسهيل حركة المرور.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع الاشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة متنوعة، إلى جانب رفع كافة المخالفات والإشغالات على أرصفة الكوبرى القديم وفتح الطريق أمام المواطنين.

وفى مركز مغاغة، أكد الدكتور محمد حلمى رئيس المركز أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة (الجمهورية، السلام، ميدان المحطة ، طه حسين) حيث أسفرت الحملة عن ضبط 7 مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملاتها الدورية والتفتيشية والتعامل الفوري حيال المخالفين لعودة الانضباط للشارع المنياوى.

 


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