اليوم السابع
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واشنطن: سنعدل دعمنا لأوكرانيا تبعا لاحتياجات كييف

الجمعة، 21 يوليو 2023 02:00 ص
واشنطن: سنعدل دعمنا لأوكرانيا تبعا لاحتياجات كييف الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم تعديل دعمها للهجوم الأوكراني المضاد تبعا لاحتياجات كييف.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "قدمنا لهم (للأوكرانيين) كل ما كانوا يحتاجون إليه قبل بدء الهجوم المضاد. وقمنا بتسليم ذلك في مواعيد قياسية".

وأضاف: "وتبعا لتطور الهجوم المضاد نحن مستعدون لمواصلة تغيير الدعم الذي نقدمه لهم".

وأكد كيربي أن أوكرانيا "حصلت على كل ما طلبت" في ما يتعلق بالأسلحة والمعدات وتدريب العسكريين وسلاسل التوريدات، مضيفا أن "هذا سيستمر".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، قد صرح يوم الثلاثاء بأن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون "صعبا"، مضيفا أنه لا يعتبر الهجوم المضاد فاشلا، فضلا عن أنه من السابق لأوانه الخروج بالاستنتاجات، بحسبه.


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