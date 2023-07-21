اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 01:50 م
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مقتل شخص وإصابة آخرين فى انفجار غامض وسط مدينة جوهانسبرج

الجمعة، 21 يوليو 2023 01:26 م
مقتل شخص وإصابة آخرين فى انفجار غامض وسط مدينة جوهانسبرج انفجار - أرشيفية
أحمد علوى

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هز انفجار غامض شارعا مزدحما في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، حسبما نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأظهرت كاميرات المراقبة من مبنى مطل على الشارع في جوهانسبرج لحظات الانفجار، الذي وقع تحت الإسفلت، إذ طارت بفعله مركبات كانت تسير أو متوقفة على جانب الطريق الواقع في المنطقة التجارية من المدينة.

احتاج بعض الموجودين في المركبات إلى تدخل من أجل إنقاذهم بعدما حوصروا داخلها.

لم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار.

يُعتقد أن الأمر ناتج عن تسرب غاز خاصة مع إبلاغ سكان عن تسرب وانتشار روائح غريبة في المنطقة.

الشركة التي تدير أنبوب الغاز في المنطقة نفت أن يكون الغاز السبب وراء الانفجار، وقالت إنه لا توجد أي إشارة على تسربه.

كما دعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويظهر الفيديو عددا من المارة الذين ركضوا خوفا نحو بناية مجاورة بفعل الانفجار المباغت.

وأظهرت لقطات بعد الانفجار وجود فجوة كبيرة في الشارع وتصدعا كبيرا في الإسفلت.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار.

 

 


جوهانسبرج

انفجار غامض

جنوب افريقيا



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