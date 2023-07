مقتل شخص وإصابة آخرين فى انفجار غامض وسط مدينة جوهانسبرج

هز انفجار غامض شارعا مزدحما في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، حسبما نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأظهرت كاميرات المراقبة من مبنى مطل على الشارع في جوهانسبرج لحظات الانفجار، الذي وقع تحت الإسفلت، إذ طارت بفعله مركبات كانت تسير أو متوقفة على جانب الطريق الواقع في المنطقة التجارية من المدينة.

احتاج بعض الموجودين في المركبات إلى تدخل من أجل إنقاذهم بعدما حوصروا داخلها.

لم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار.

يُعتقد أن الأمر ناتج عن تسرب غاز خاصة مع إبلاغ سكان عن تسرب وانتشار روائح غريبة في المنطقة.

الشركة التي تدير أنبوب الغاز في المنطقة نفت أن يكون الغاز السبب وراء الانفجار، وقالت إنه لا توجد أي إشارة على تسربه.

Pedestrians in Johannesburg, South Africa fled for safety on Wednesday after an explosion ripped through the central business district. At least one person was killed and dozens others injured, but the cause of the explosion has not yet been confirmed. pic.twitter.com/Sen3cCGRkf