مقتل شخص وإصابة آخرين فى انفجار غامض وسط مدينة جوهانسبرج

أحمد علوى

هز انفجار غامض شارعا مزدحما في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، حسبما نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأظهرت كاميرات المراقبة من مبنى مطل على الشارع في جوهانسبرج لحظات الانفجار، الذي وقع تحت الإسفلت، إذ طارت بفعله مركبات كانت تسير أو متوقفة على جانب الطريق الواقع في المنطقة التجارية من المدينة.

Unexplained explosion in central Johannesburg, South Africa. 41 injured.

Was it underground????? pic.twitter.com/vGOKLdD46q — Mark (@Mark39565664) July 20, 2023

احتاج بعض الموجودين في المركبات إلى تدخل من أجل إنقاذهم بعدما حوصروا داخلها.

لم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار.

يُعتقد أن الأمر ناتج عن تسرب غاز خاصة مع إبلاغ سكان عن تسرب وانتشار روائح غريبة في المنطقة.

الشركة التي تدير أنبوب الغاز في المنطقة نفت أن يكون الغاز السبب وراء الانفجار، وقالت إنه لا توجد أي إشارة على تسربه.

Pedestrians in Johannesburg, South Africa fled for safety on Wednesday after an explosion ripped through the central business district. At least one person was killed and dozens others injured, but the cause of the explosion has not yet been confirmed. pic.twitter.com/Sen3cCGRkf — CBS News (@CBSNews) July 21, 2023

كما دعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويظهر الفيديو عددا من المارة الذين ركضوا خوفا نحو بناية مجاورة بفعل الانفجار المباغت.

وأظهرت لقطات بعد الانفجار وجود فجوة كبيرة في الشارع وتصدعا كبيرا في الإسفلت.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار.