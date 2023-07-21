اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 يوليو 2023 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق المصحف الشريف فى السويد.. إنفوجراف

الجمعة، 21 يوليو 2023 04:15 م
مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق المصحف الشريف فى السويد.. إنفوجراف الخارجية المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم. 

1
 
• أدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدى على القرآن الكريم وتمزيقه فى العاصمة السويدية استوكهولم
 
• أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشى ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالى خطاب الكراهية فى العديد من الدول
 
• التأكيد على ضرورة أن تضطلع الدول بمسئولياتها فى التصدى لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها
 
• أهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمى والتناغم الاجتماعى ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر

وزاره الخارجيه

الخارجيه المصريه

حرق المصحف في السويد

اليوم السابع بلس

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة