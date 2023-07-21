مصرع طفلة سقط عليها مخلفات النخيل بمنزل فى جرجا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة رضية تبلغ من العمر عامين مصرعها بناحية قرية البربا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج ، وذلك على إثر سقوط أحد أفلاق النخيل عليها أثناء لهوها بحوش المنزل ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغ من نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفلة رضيعة عقب سقوط أحد أفلاق النخيل عليها بحوش المنزل أثناء اللهو.

وبالفحص تبين وصول الطفلة حبيبة ه ح ع عامين لمستشفى جرج العام وتقيم بناحية البربا دائرة مركز جرجا جثة هامدة وبسؤال والدتها المدعوة أميرة م ع ف 26 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بحوش ملحق بالمنزل مسقوف بأفلاق النخيل والبوص سقط علي رأسها فلق نخيل من السقف مما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بسيارة على طريق بنجا دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج دون حدوث إصابات.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بسيارة على طريق بنجا طهطا دائرة المركز وإحتراق السيارة بالكامل وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة نشوب حريق بسيارة بطريق بنجا دائرة مركز طهطا حيث تبين نشوب الحريق بالسيارة " ملك وقيادة المدعو حسن ا ه ن 74 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما أثناء سيرها بالطريق المشار إليه وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وافاد مالك السيارة بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخلية وأضاف بإحتراق السيارة بالكامل ونفي الشبهة الجنائية.تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.