مركزان طبيان لاستخراج شهادات الزواج خلال فترة الإجازة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، باستقبال المركزين الطبيين بكفر الشيخ ودسوق، المواطنين لاستخراج شهادات الزواج خلال الأجازة والتي تمتد حتى 23 يوليو الجاري، تيسيراً على الإخوة المواطنين ، باشراف الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المركز الطبي بمدينة دسوق، لاستخراج شهادات الزواج، يستقبل المواطنين خلال أيام الإجازات حتى يوم 23 يوليو، .مشيرا الى أن الشهادة لا يتم استلامها إلا بعد مرور 15 يوما من تاريخ عمل التحاليل.