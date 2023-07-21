محافظ كفر الشيخ يهنئ طالبتين حصلتا على المركز الأول بمشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، طالبتين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، لحصولهما على المركز الأول في مسابقة ITC، موجها الشكر للطلاب المشاركين في المسابقة، والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس، ووكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله، لحرصهم على دعم الطلاب وتنمية مهارتهم، وتهيئة الأجواء المناسبة لابتكار الطلاب مشاريع مفيده للمجتمع والبيئة.

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، حصلوا على المركز الأول فى مسابقة ITC، ، موجها الشكر للطالبتين منة الله رمضان، وإيثار عبد المنجى عن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية بإشراف محمد بدوى.

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أن هناك 3 فرق شاركت في مسابقة ITC، الفريق الأول الفائز بالمركز الاول،منة الله رمضان، وإيثار عبد المنجي، والفريق الثاني مكون من جنى ابراهيم، ومريم أيمن، وأشرقت عبد الحفيظ، عن مشروع agro sense app،ـ، باشراف المهندس سيد رشوان، والفريق الثالث مكون عمر معتز، وخالد الحسيني عن مشروع aquasol، باشراف محمد بدوى، موجها الشكر لمدير مدرسة المتفوقين، ماجد فكرى، ومسئول المسابقات الدكتورة سامية الزيات.