محافظ كفر الشيخ: رفع 240 طن قمامة وراحة للعمال وقت الظهيرة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة ، ورفع القمامة والاتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المدن والقرى تشهد استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بـ 14 مركزا ومدينة، مؤكداً رفع 240 طن قمامة، و20 أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة ال14، وجهاز النظافة بالمحافظة.

ووجه بالمتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وعلى جانب آخر تم إراحة عمال النظافة وقت الظهيرة، نظراً لحرارة الشمس، التي تتعرض لها البلاد ومنها قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه جرى سحب جميع عمال النظافة من الشوارع، خلال الفترة من الساعة 12ظهراً وحتى انكسار الموجة الحارة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حرصاً على سلامتهم على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.، مقدماً الشكر والتقدير لفريق عمل النظافة بالمدينة، الذين لم تزعجهم أشعة الشمس الحارقة، مؤكداً أن هدفهم واحد، وهو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ورغم ارتفاع درجة الحرارة، يوجد انتشار مكثف لعمال النظافة في كافة أرجاء المدينة وقرى المركز، ويعملون كخلية نحل في الشوارع والميادين المدينة ذهاباً وإياباً لرفع القمامة للحفاظ على بريق ونظافة مركز ومدينة بيلا دون كلل أو ملل، متحدين أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجة حرارة الجو.