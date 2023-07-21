"طفل مجلس العموم".. العمالى كير مازر أصغر نائب ببريطانيا عمره 25 عاما

كتبت ريم عبد الحميد

أصبح كير مازر، أصغر نائب فى مجلس العموم البريطانى بعدما استطاع الفوز بمقعد سيلبى وأنيستى فى الانتخابات الفرعية التى أجريت امس الخميس، على ثلاث مقاعد برلمانية.

وقالت صحيفة التليجراف أن مازر البالغ من العمر 25 عاما، أصبح "طفل مجلس العموم"، وأصغر عضو به، بعدما حقق حزبه العمال انتصارا تاريخيا، بأكبر فارق بلغ أكثر من 4 آلاف صوت. وكان المحافظون قد فازوا بالمقعد فى الانتخابات الماضية بـ 20137 صوت.

وسخر جونى ميرسير، السياسى المحافظ ووزير شئون المحاربين القدامى، من صغر سن كازر، وقال خلال مقابلة مع سكاى نيوز للتعليق على نتائج الانتخابات، وقال: أعتقد أنه من الجيد دائما أن يكون هناك أشخاص جدد فى السياسة. وأعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك تكرارا "للمبتدئين"، أليس كذلك.

وحول ما يعنيه، أجاب قائلا أنه يجب انتخاب الأشخاص الذين فعلوا شيئا حقا. لكن هذا الرجل، كان فى جامعة أكسفورد أكثر من الوقت الذى قضاه فى وظيفة.

وInbetweeners، هو مسلسل كوميدى بريطانى أذيع بين عامى 2008 و2010، وكان يتتبع مجموعة من غير الأسوياء فى الصف السادس.

وسخر مازر نفسه من تعليقات المحافظين، وقال ردا على وصفه "بطفل مجلس العموم" إنه سمع أسوأ من هذا. وقال إنه كشاب فى السياسة، يأمل حقا أن يكون ممثلا للسلطة، وأن الشباب يمكن أن يحدثوا فارق.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتفهم مخاوف الناخبين حول عمره، قال: حسنا، أنا دافع ضرائب أيضا، وأستطيع أن اشعر بالضغوط مثل الجميع.

وأشار إلى أن أولويته الأولى ستكون إقامة مراكز دعم مالى فى دائرته الانتخابية، للناس للحصول على مساعدة فى قضايا تشمل دفع الرهن العقارى فواتير الطاقة.