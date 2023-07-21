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طرح عدد من المشروعات بالمحلة للإيجار فى جلسة مزاد علنى.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 21 يوليو 2023 06:00 ص
طرح عدد من المشروعات بالمحلة للإيجار فى جلسة مزاد علنى.. اعرف التفاصيل محافظة الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طرح عدد إقامة عدد من المزايدات لتأجير بعض المشروعات للإيجار فى مزاد علنى.
 
وطرح مجلس المدينة تأجير محل رقم 39 بسور سوق الجملة بمنطقة الششتاوى للإيجار في مجلس 10 اغسطس المقبل، وطرح عملية جمع ونقل القمامة بقرية شبرا بابل وتوابعها في جلسة مزاد علني يوم 6 اغسطس، كما تم طرح بوفيه رئاسة مركز ومدينة المحلة للإيجار فى جلسة مزاد 7 أغسطس الجارى.
 
وأوضح المجلس أنه على المتقدمين شراء للمزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ التأمين الخاص بكل مزايدة.

اخبار المحافظات

محافظة الغربية

مجلس مدينة المحلة

المحلة

مزاد علني



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