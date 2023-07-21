ضبط 500 كيلو دقيق مجهول المصدر بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها ضبط مسئول عن مخبز - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت "500 كيلو جرام دقيق" مجهولة المصدر وغير مسحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل لتجارة الجملة - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وعثــر داخـــل المحـــل علـــى كميــة مــــن السجائـــر بإجمالى 2000 علبة سجائر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (صاحب محل سجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) وذلك لحيازته كمية كبيرة من السجائر بإجمالى 1245 علبة سجائر أنواع مختلفة، مجهولة المصدر ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.