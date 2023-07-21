شاطئ إسحاق حلمى بالإسكندرية يشهد مباراة نهائى بطولة كرة الشاطئ

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار تقديم كامل الدعم والرعاية للأنشطة الرياضية الشاطئية، وذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية بمختلف أشكالها، موجها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتذليل اي عقبات، وتقديم كافه التسهيلات لإقامة أي فعاليات رياضية بالشكل الذي يليق بمدينة الإسكندرية أمام زائريها.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن ملعب شاطىء اسحاق حلمي الرملي شهد مساء اليوم مباراة نهائي بطولة كرة الشاطىء بين نادي "الترسانة البحرية" و"نادي المصري البورسعيدي".

وأكد أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف فإن شواطئ الاسكندرية ترحب باقامة أي فعاليات رياضية عليها وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي حيث يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة.

وأقيمت المباراة بحضور كل من الكابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكره القدم، ومحمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على اللعبة، والدكتور محمد عبد الرازق.

واستعدت محافظة الإسكندرية بـ64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.