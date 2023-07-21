اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 06:02 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 5

الجمعة، 21 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 5 وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5
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