حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 5

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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