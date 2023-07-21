اليوم السابع
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تعمل إيه لو تعرض منزلك لتذبذب التيار الكهربائى أكتر من مرة؟.. التفاصيل

الجمعة، 21 يوليو 2023 07:00 ص
تعمل إيه لو تعرض منزلك لتذبذب التيار الكهربائى أكتر من مرة؟.. التفاصيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه اهم الخطوات التي يجب اتباعها إذا تعرض المنزل لتكرار تذبذب التيار الكهربائي للحفاظ على سلامة الأسرة ضد حوادث الماس الكهربائي و ذلك من خلال  التقدم بشكوي سواء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
 
1- من خلال التوجه إلى مقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2 - من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3 - من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.
 
4 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
 
5 - من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).
 
7-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة 121.
 
8-تقديم شكوى على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.
 
9- تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

تذبذ التيار الكهربائي



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