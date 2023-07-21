تشغيل حمام السباحة الأوليمبى باستاد العريش الرياضى الأسبوع المقبل

شمال سيناء ـ محمد حسين

تجرى الاستعدادات لإعادة تشغيل حمام السباحة الأولمبي باستاد العريش الرياضى، ليستقبل الراغبين فى الاستفادة منه خلال فترة الصيف، ابتداء من مطلع الأسبوع القادم.



قال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي خلال الفترة السابقة لملء حمام السباحة واختبار وتشغيل منظومة الفلترة باستخدام غاز الكلور وينتظر بدء التشغيل الاسبوع القادم.



وأضاف أن حمام السباحة سيفتح أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها فى مجال السباحة، وسيتم إدارته وتشغيله من قبل إحدى الشركات المتخصصة ولمدة 4 شهور لتشغيل حمام السباحة خلال الفترة الصيفية.



وقال إن الهدف من توفير هذه الخدمة بمواصفات عالية وصول النشء والشباب من مبتدئ فى رياضة السباحة إلى سباح محترف والقضاء على جميع مشاكل الخوف من المياه والحرص على سلامة الطفل فى الماء وحمايته من المخاطر المتعلقة بالبحر و حمام السباحة وتعلم الأداء الصحيح للسباحات المختلفة والوصول لأبطال فى جميع السباحات و توفير الجانب الترفيهى للأسرة والاستمتاع بأوقات الفراغ.



كما واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ممثلة بإدارة العريش منافسات دوري الأنديـة الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كــرة القــدم، تحـت شـعـار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.



وهدف دوري الأندية الصغيرة هو تعزيز روح المنافسة الصحية وتعزيز قيم التعاون والانضباط والاحترام بين الشباب، ويشارك في الدوري الأندية الصغيرة المحلية والفرق التي تم تشكيلها من قبل الشباب المهتمين بالرياضة. ويتم تنظيم المباريات في الساحات الشعبية والملاعب والمنشآت الرياضية المتاحة في الحي.



كما نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة, الورش التدريبية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وبالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضة بشمال سيناء بهدف تمكين الشباب من من ممارستهم حقوقهم ومسئولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر.