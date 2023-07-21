انخفاض الدين الخارجى الروسى إلى أدنى مستوى فى تاريخه

وكالات

أظهرت بيانات البنك المركزى الروسى، الجمعة، أن الدين الخارجى لروسيا انخفض منذ بداية عام 2023 بمقدار 25.9 مليار دولار، وبحلول الأول من أبريل 2023 بلغ 354.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى فى تاريخه، بحسب سكاى نيوز.

من جهة أخرى، ارتفع سعر صرف العملة الروسية (الروبل)، أمام الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى فى تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 15.30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 35 كوبيكا ليصل إلى 90.85 روبل، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 61 كوبيك ليبلغ 101.83 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

وفى سوق الأسهم، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX فى وقت سابق ووفقا لبيانات بورصة موسكو، بنسبة 0.93 بالمئة إلى 2944.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.30 بالمئة إلى 1022.92 نقطة.

ويأتى ارتفاع الروبل مقابل الدولار واليورو، نتيجة إعلان البنك المركزى الروسى المفاجئ فى اجتماعه اليوم، عن رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس مرة واحدة إلى 8.5 بالمئة سنويا.

كانت هذه هى المرة الأولى التى يرفع فيها البنك أسعار الفائدة منذ 17 شهرا، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 بالمئة فى فبراير من العام الماضي، بعد اندلاع الحرب فى أوكرانيا، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وكان آخر خفض للفائدة إلى 7.5 بالمئة، فى سبتمبر الماضي.

وقال البنك فى بيان مصاحب للقرار: "يبقى بنك روسيا الباب مفتوحًا على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية فى اجتماعاته المقبلة لتحقيق الاستقرار فى التضخم بالقرب من 4 بالمئة فى عام 2024 وما بعده".