انخفاض أسعار المانجو الإسماعيلاوى.. الزبدية بـ15 جنيها والفونس بـ20.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

انخفضت أسعار المانجو الإسماعيلاوي ، في الأسواق بعد أيام من بدء طرحها، بسبب زيادة كميات المعروض في السوق، حيث وصل سعر المانجو السكري الأبيض من 15 جنيها إلي 25 جنيها، والزبدة من 15 جنيها إلي 18 جنيها، والفونس من 20 إلي 25 والنعومى والصديقة من 25 إلي 30 جنيها والعويس من 30 جنيها إلي 60 جنيها، حسب الأسعار بسوق المستقبل بمدينة الإسماعيلية.

وقال المعلم غريب حسان، تاجر مانجو بسوق المستقبل بمدينة الإسماعيلية، إن أسعار المانجو يحددها جودتها ودرجة فرزها بالإضافة إلى كونها مانجو "سقط"، أي مستوية على الشجرة، أم قمر أو مانجو تم رشه بعد قطفه أخضر غير مستوي.

أضاف المعلم غريب حسان، عند وصول المانجو من المزارع إلي سوق المستقبل بالإسماعيلية من أجل بيعها لتجار التجزئة، بيتم البيع بالمزاد ببين التجار، ويتم تحديد سعر المانجو حسب، كونه "سقط" أو "كمر"، مشيرًا إلي أن السوق يستقبل المواطنين لشراء المانجو من المحافظات، بجانب التجار، مؤكدًا أن كل الأنواع من المانجو الإسماعيلاوي سوف تطرح بأكملها في السوق في الأول من الشهر المقبل.

وقال جلال الطاهر، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إنه من المتوقع انخفاض أسعار المانجو تنخفض كل يوم حسب زيادة الكميات في الأسواق.

وتتربع المانجو الإسمعيلاوى على عرش الفاكهة فى فصل الصيف فى مصر بلا منازع، وتدخل في تنافس مع المانجو الصعيدي، والتي تطرح في الأسواق قبل شهر من حصاد الإسمعلاوي، حيث يبدأ المزارعون فى الإسماعيلية فى جنى ثمار المانجو بداية من منتصف شهر يوليو، وحتى نهاية شهر أكتوبر، وتشتهر "عروس القنال" بإنتاج أنواع محلية، مثل، "السكرى، والزبدة، والعويص، والصديق، والهندى، والملوكى، وتيمور، والدبسة"، بالإضافة إلي الأصناف الأجنبية منها، "الكيت، وناعومي، وتومى أتكينز، وياسمينا وسنسيشن"، واشتهرت الإسماعيلية بإنتاج كميات كبيرة من المانجا، وبجودة عالية، نظرًا لأن المحافظة استوائية، والمانجو من الفواكه الاستوائية.

وتستقبل الإسماعيلية مئات الزائرين يوميًا لشراء المانجو الإسمعلاوى، الأشهر فى الوطن العربى، ومع بداية فترة طرح محصول المانجو بالإسماعيلية، يحرص العديد من الزائرين على شرائها من مزارع المانجو بنفسه للتأكد من أن حبات المانجو التى تم شرائها هي إسمعلاوي وتم قطفها بعد نضجها، وليس تم قطفها قبل نضجها وتخزين حتى تستوى، لأن المانجو الذى نضج قبل قطفه يكون سعره أغلى وجودته أفضل وطعمه أفضل بكثير من الأنواع التى يتم قطفها قبل نضجها ثم يتم "تكميرها"، حتى تستوى، أو تم رشها حتي تستوى.

وتستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق الدورة الثانية لمهرجان المانجو الإسمعلاوي علي مدار يومي الجمعة والسبت 18-19 أغسطس المقبل، والذي يضم أنشطة ترفيهية وتسويقية، حيث ينطلق الموكب الترفيهي من حدائق نمرة 6 وشارع محمد علي في مدينة الإسماعيلية، يوم الجمعة الساعة 5 مساء، بالإضافة إلي تنظيم حفل غنائي بالسوق المفتوح لشراء المانجو، بالإضافة إلي بازار يوم الجمعة في نادي الجولف "ملتقى تصديري"، وتختتم الفعاليات، في اليوم الثاني للمهرجان، السبت، بتنظيم حفل خاص من 6 مساءً الي 12 صباحا.