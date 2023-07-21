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القومي لثقافة الطفل: نتوجه بأنشطتنا لكافة المحافظات من خلال قوافل فنية

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:03 م
القومي لثقافة الطفل: نتوجه بأنشطتنا لكافة المحافظات من خلال قوافل فنية محمد ناصف
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، إن القوافل الفنية والثقافية تستهدف الأطفال بكل المحافظات، كما يتم تقديم مجموعة من الورش للجميع أونلاين، في ضوء جائزة المبدع الصغير التي ترعاها السيدة انتصار السيسي.
 
أضاف محمد ناصف، في لقائه مع الإعلامية أميرة بهي الدين، ببرنامج "افتح باب قلبك" المذاع عبر قناة CBC، أنه تم الذهاب إلى أماكن بعيدة جدا كالفرافرة والداخلة والخارجة وقرى في أسيوط والفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، متابعا: "لدينا أنشطة ثابتة وأخرى تلائم أماكن ولا تلائم أماكن أخرى، والتنفيذ الأكبر في هذه الفعاليات لوزارة الثقافة، وندعم ندعم على اعتبار أننا متخصصين في منطقة الطفل".
 
وأكمل الدكتور محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة: "هذا العام تحديدا شهد صدور قرار مهم جدا وهو قرار رئيس الوزراء بالبدء في مشروع الطفل المصري، ونحن مركز يؤسس لشيئين الأول لنشر الكتب والمجلات وماذا يجب أن يقدم من أبحاث للطفل المصري، وأيضا مجموعة الأنشطة التي ينفذها بناء على التوصيات التي تقام على هذه الأبحاث، إلى جانب التحرك من القاهرة إلى الأقاليم". 
 
 

محمد ناصف

المركز القومي لثقافة الطفل

وزارة الثقافة

اخبار التليفزيون



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