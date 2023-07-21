البنتاجون يعلن أنه يتابع التعاون العسكرى بين الصين وروسيا

وكالات

أعلنت نائبة متحدث البنتاجون صابرينا سينغ اعتقاد واشنطن بارتباط أمن أوروبا والهندي والهادئ بشكل وثيق "لذا نراقب مع حلفائنا المناورات العسكرية المشتركة لروسيا والصين في بحر اليابان".

وأشارت سينغ خلال مؤتمر صحفي إلى أن "الأمن الأوروبي وأمن المحيطين الهندي والهادئ مرتبطان مع بعضهم. ونحن على اتصال مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "نقوم بمتابعة تلك التدريبات"، لافتة إلى أنه في عام 2022 أجرت موسكو وبكين هذه التدريبات أيضا.

وأردفت نائبة المتحدث باسم البنتاغون: "تواصل الصين التعاون مع روسيا في المجال العسكري" وعلى الرغم من النزاع الأوكراني، فإنها "تعطي الأولوية" للتدريبات العسكرية معها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق بأنها خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو الجاري، تجري مناورات بحرية روسية صينية مشتركة "الشمال- التعاون 2023" في بحر اليابان.

وذكرت موسكو أن الهدف الرئيسي من هذه المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.