اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 06:03 ص
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البنتاجون: لن نعزز قواتنا فى أوروبا بعد انتقال عناصر "فاجنر" إلى بيلاروس

الجمعة، 21 يوليو 2023 06:00 ص
البنتاجون: لن نعزز قواتنا فى أوروبا بعد انتقال عناصر "فاجنر" إلى بيلاروس الجيش الأوكرانى - أرشيفية
وكالات

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أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة لن تعزز قواتها في أوروبا على خلفية انتقال أفراد من شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة إلى بيلاروس.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، صابرينا سينج، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "لا يوجد هناك أي إعلان عن تنقل القوات أو تغيير تمركز قواتنا في الجناح الشرقي (للناتو)".

وجاء ذلك تعليقا على بدء التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية وأفراد من "فاغنر".

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت أن قوات المهام الخاصة البيلاروسية أجرت تدريبات مع مقاتلي "فاغنر" في ميدان تدريبي بالقرب من الحدود البيلاروسية – البولندية. وأكدت الوزارة البيلاروسية أن أفراد "فاغنر" يشاركون في تدريب قوات الدفاع المحلي البيلاروسية.


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