ارتعاش اصبع الإبهام قد يشير لمشكلة صحية.. منها انخفاض المغنيسيوم

كتبت فاطمة خليل

ارتعاش اصبع الإبهام اللا إرادي يشير إلى الحركة اللا إرادية والتشنجية لإبهامك والذي يبدو أنه يتحرك من تلقاء نفسه، حيث يمكن أن تكون اهتزازا خفيفا أو حركة سريعة أو تذبذبا، ويشير ارتعاش اصبع الإبهام إلى بعض المشكلات الصحية نتعرف عليها في التقرير، بحسب موقع "هيلث شوت". 1. انخفاض مستويات المغنيسيوم هل تعلم أن أجسامنا لا تنتج المغنيسيوم نفسه؟ نعم ، لذلك من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى شد العضلات وارتعاشها ، وهو ما يسمى نقص المغنيسيوم.

في حين أن جسمك لا ينتج المغنيسيوم نفسه ، إلا أن نقصه يمكن أن يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

يوصي الأطباء بتناول المزيد من السبانخ والموز والحبوب الكاملة والعدس من المصادر الجيدة للمغنيسيوم. 2. الإجهاد يمكن أن يؤدي التوتر إلى إجهاد العضلات في كثير من الحالات ، وهو عرض محتمل للتوتر والقلق. 3. اضطراب نمط النوم إذا كنت تعاني من مشاكل النوم، فإن الناقلات العصبية تُبنى في دماغك والتي غالبًا ما تسبب إجهادًا للعضلات أو اهتزازًا لا إراديًا. 4. الدواء مع مرور الوقت ، قد تتسبب بعض الأدوية أيضًا في ارتعاش العضلات والإبهام. الستيرويدات والمكملات مثل مضادات الصرع هي بعض هذه الأدوية.



5. إرهاق العضلات أو الإفراط في استخدامها الحركات المستمرة أو المتكررة التي تؤدي إلى فرط نشاط العضلات مثل ممارسة ألعاب الفيديو والكتابة ، يمكن أن تجهد عضلات الإبهام ، مما يؤدي إلى ارتعاش.



الأسباب الخطيرة لارتعاش الإبهام اللاإرادي فيما يلي بعض الحالات الأكثر خطورة من ارتعاش الإبهام اللاإرادي



1. أورام الدماغ أورام الدماغ يمكن أن يظهر جزء معين منها بناءً على موقعها الحرج في شكل حركات الإبهام اللاإرادية. في حين أنه يمكن أن يؤدي إلى ارتعاش الإبهام ، إلا أنه ليس حالة شائعة جدًا.



2. الرعاش الأساسي الحميد المعروف أيضًا باسم الرعاش العائلي هذه حركات لا إرادية جيدة تشمل أصابع اليدين.

تصبح الهزات أكثر وضوحًا أثناء الحركات. إنه يعمل ويتوقف ، ويزداد سوءًا مع تقدم العمر ، ويمكن أن يزداد سوءًا في المواقف العصيبة. تزداد الشدة والتكرار في الشدة بمرور الوقت ومع تقدم العمر. عادة ما تكون وراثية. يصيب كل من الذكور والإناث ، ولكنه أكثر وضوحًا عند الرجال.