إقبال متزايد من رواد رأس البر على الشواطئ طوال اليوم.. صور

دمياط معتز الشربيني

شهدت مدينة رأس البر إقبالاً كبيرًا من المصطافين والرواد على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تعد الأكثر إزدحامًا منذ بداية موسم صيف 2023 حتى الآن؛ لقضاء أجازة آخر العام وعطلة نهاية الأسبوع خاصةً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الوحدة في كافة المرافق والخدمات لتقديم أفضل الخدمات المواطنين، وذلك تحت رئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة.

الجدير بالذكر أن العمل يجري من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم اليوم إنقاذ عدد 68 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 203 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف 2023.