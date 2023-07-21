إقبال كبير على شواطئ مطروح ونسب الإشغال 100%.. صور

مطروح – حسن مشالى

تشهد شواطئ مطروح والساحل الشمالي، إقبالا كبيراً من المواطنين لقضاء إجازة المصيف وهربا من ارتفاع الحرارة، وارتفاع نسب الإشغال المصيفي والسياحى لـ100%، خلال الأسبوع الجارى، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويتواجد حاليا بالمنشآت المصيفية والسياحية في مرسى مطروح والساحل الشمالي، عشرات الآلاف من المصطافين للاستمتاع بالشواطئ الخلابة بمياهها النقية ورمالها البيضاء والأجواء الرائعة، وهناك إقبال كبير من المصطافين، ومن المتوقع استمرار الارتفاع في نسب الإشغال الفندقى والمصيفى، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل أكثر من 6 ملايين من المصطافين المصريين والسياح العرب والأجانب سنويا.

وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، والشواطئ الواقعة على الخلجان، التي تناسب الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.

وحددت محافظة مطروح، أسعار تأجير شمسية و4 كراسي وترابيزة بمبلغ 100 جنيه بالشواطئ العامة، وتزيد هذه الأسعار في الشواطئ الخاصة والتابعة للفنادق والقرى السياحية.