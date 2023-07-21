إقبال المصطافين على شواطئ الإسماعيلية هربا من حرارة الجو.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهدت شواطئ محافظة الإسماعيلية، المطلة على بحيرة التمساح بقناة السويس اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المصطافين من أبناء الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، خاصة محافظتي الشرقية والقاهرة.

ورفعت إدارة الشواطئ بالمحافظة حالة الطوارئ لاستقبال المصطافين، وزيادة المنقذين وتوفير سبل الراحة لكل زائري المحافظة، بسبب الإقبال الكبير من المصطافين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتستقبل شواطئ الإسماعيلية، المصطافين من إقليم القناة وسيناء بالإضافة إلى القاهرة والقليوبية، وعدد كبير من محافظات هربًا من الحر، كما يعد أكثر المصطافين إقبالاً على شواطئ "عروس القنال"، هم محافظة الشرقية، حيث تعد تلك الشواطئ هى المتنفس الوحيد لهم، وهو الحال بالنسبة للمصطافين من محافظة الدقهلية والقاهرة، لقرب المسافة إلى الإسماعيلية التى تبعد ساعة ونصف فقط.

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة، العظمى 39 درجة، والصغرى 25، وتستقبل الشواطئ والأندية بالإسماعيلية كبار السن فوق الـ60 عامًا مجانًا، بالإضافة إلى أن سعر تذكرة الدخول بعد الساعة الثانية ظهرًا عشرة جنيهات لأبناء المحافظة.

وقال محمد القماش، مدير شاطئ ومنتجع الفيروز التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن سعر تذكرة دخول الفرد إلى الشاطئ، 40 جنيهًا للمصطافين أيام الجمعة والعطلة من خارج المحافظة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبعد الثانية ظهرًا بـ20 جنيهًا، للمصطافين من خارج المحافظة، أما أبناء المحافظة، فسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك بعشرة جنيهات فقط.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسماعيلية، الانتهاء من تطوير شاطئ التعاون التابع لديوان عام المحافظة، حيث يعد شاطئ ومنتجع واحة التعاون أقدم الشواطئ بالمحافظة؛ حيث تم إنشاؤه عام 1946 كمصيف يطل علي بحيرة التمساح.

وقال ماجد محروس، مدير شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية، إن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وجه بتجديد النادي والشاطئ، كونه أقدم نادي بالمحافظة، وبالفعل تم الانتهاء من التطوير ورفع الكفاءة، وتم زيادة المساحات الخضراء المزروعة داخل النادي وتجهيز الشمسيات والبرجولات والاستراحات المخصصة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة الكافيتريا والمبنى الإداري، كما تم تزويد الشاطئ وفرشه بالرمال الصفراء، كما تم تزويد أعمدة الكهرباء بكشافات حديثة وكذلك تزويد النخل والأشجار والأعمدة بالإنارة الملونة، فضلًا عن تجديد وتشغيل النافورة.

أضاف ماجد محروس، لـ "اليوم السابع"، أن محافظ الإسماعيلية وجه بتوفير كافة سبل الراحة للمصطافين، والاهتمام بنظافة الشاطئ بشكل مستمر، مؤكدًا أن رسم الدخول الشاطئ 20 جنيهًا للفرد شامل الكرسي والمظلة، مع توفير اشتراك سنوي بقيمة 160 جنيه، يشمل 4 أفراد، وهو سعر جيد للغاية بالنسبة للأسر، كما قرر محافظ الإسماعيلية السماح بالدخول مجانًا لكبار السن وذوي الهمم بالإضافة إلي العمل علي توفير مواصلات من مدينة الإسماعيلية وحتي مقر الشاطئ بمنطقة التعاون.

وتتمتع محافظة الإسماعيلية بعدد كبير من الشواطئ التي تقع على بحيرة التمساح، وتشتهر المحافظة بسياحة اليوم الواحد، وشهدت المحافظة تطوير شوارعها وإنشاء محاور مرورية وزيادة المسطحات الخضراء بالمحافظة، وهو ما ساهم في الترويج لها كمحافظة سياحية.







































