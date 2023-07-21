إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 2044 مترا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 21 للإزالات، حيث تم تنفيذ 3 مخالفات مبانى وأسوار بدون ترخيص بمساحة 725 متر بمدينة الطود، بالتنسيق بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدي على أراضي الدولة بينهم 3 حالات تعدي بقرية الشغب (القضا) بمساحة 764م2، و4 حالات تعدي فى قرية الكيمان (طفنيس - سطيح ) بمساحة 555 م2، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة رئيس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد محمود رزق، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز بالتنسيق مع مديرية أمن الاقصر، بحملة مكبرة لإزالة أعمال تعديات البناء المخالف والمقامة بدون ترخيص والصادر لها قرارات إزالة بقرية منشية النوبة بمركز الطود.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تنفيذ إزالة عدد 3 مخالفات تنظيم عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت بدون ترخيص على مساحة 725 مترًا، حيث شارك في الحملة قيادات مديرية الأقصر ومركز شرطة الأقصر، وبصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 1 حالة فى المهد لقرية كومير بمساحة 175 م2، وعدد 2 حالة فى قرية الحلة بمساحة 350 م2، حيث إن التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.