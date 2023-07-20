وأشار عرقاب - خلال منتدى الأعمال الجزائري الصيني، المنعقد، اليوم، ببكين، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الصين، منذ أول أمس، على رأس وفد وزاري هام - إلى الاستقرار الاقتصادي ووجود بنية تحتية حديثة بمعايير دولية واستراتيجيات قطاعية طموحة في الجزائر إلى جانب تكلفة إنتاج تنافسية وموارد بشرية مؤهلة، موضحا أن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتكييف مزايا الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة.

ووصف العلاقات الجزائرية-الصينية في قطاع الطاقة والمناجم بالمتميزة والنموذجية؛ وهو ما ينعكس على المشاريع التي يجسدها البلدان في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات والمناجم والبتروكيماويات.

ودعا وزير الطاقة الجزائري الشركات الصينية إلى المزيد من الانخراط واستقطاب التكنولوجيات في قطاع الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية مع العمل على إقامة شراكات جديدة.