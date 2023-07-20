وزير الخارجية التونسي يثمن جهود البنك الإسلامي للتنمية فى تمويل المشروعات

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ناقش وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الأربعاء مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقر البنك بجدة، مختلف المشاريع التي يمولها البنك في تونس والتقدم الحاصل في تنفيذها.



وتناول الوزير خلال اللقاء - بحسب بيان - تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمنا دورها في دعم جهود التنمية ببلادنا من خلال تمويل عدد كبير من المشاريع في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.



وشدّد الوزير على أهمية العمل على تنفيذ المشاريع الجارية التي تمولها المجموعة في تونس من خلال تذليل كافة الصعوبات التي تعترض إنجازها.



وتطرق إلى جملة التحديات الماثلة وتداعياتها على بلادنا ولا سيما منها موضوع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والأمن الغذائي.



وأبرز الوزير قدرة الاقتصاد التونسي على استيعاب مشاريع جديدة بفضل الإصلاحات التي شرعت الحكومة التونسية في تطبيقها في ضوء المسار التصحيحي الشامل الذي يقوده رئيس الجمهورية.



من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمستوى التعاون المتميز مع بلادنا في العديد من المجالات، معبرا عن استعداد البنك لدراسة تمويل مشاريع تعاون جديدة وفقا لأولويات الحكومة التونسية، إضافة إلى التسريع في وتيرة تمويل المشاريع الجارية ودعم تونس لدى مؤسسات وهيئات التمويل الدولية.