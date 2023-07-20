واشنطن غير مستعدة للإعلان عن أي إجراءات لحماية السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية

وكالات

امتنعت الولايات المتحدة عن الإعلان عن أي إجراءات لحماية السفن التي قد تتوجه إلى الموانئ الأوكرانية في أعقاب سحب روسيا ضماناتها الأمنية التي كانت منبثقة عن صفقة الحبوب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، ردا على سؤال حول المساعدة الأمريكية المحتملة في تأمين حركة السفن إلى الموانئ الأوكرانية، إنه "ليس بوسعي أن أعلن عن أي شيء في ما يتعلق بالموضوع البحري".

وفي معرض حديثها عن صفقة الحبوب بشكل عام، أشارت جان بيير إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة أوكرانيا في توريد الحبوب إلى الأسواق العالمية.

يذكر أن روسيا أعلنت انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، وسحب الضمانات الأمنية الخاصة بالصفقة.

وفي 19 يوليو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اعتبارا من 20 يوليو سينظر إلى كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على أنها وسائل محتملة لنقل الحمولات العسكرية، وستعتبر الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها، مشاركة في النزاع وداعمة لأوكرانيا.