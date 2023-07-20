وأكدت الجمعية- فى بيان اليوم الخميس، أن فرع بنك "بيبلوس" بسن الفيل تم اقتحامه من قبل المودعَين وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 دولار، وأشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 دولار.

وكانت فروع لثلاثة بنوك لبنانية قد شهدت عمليات اقتحام بمناطق متفرقة بلبنان قبل يومين، فيما لوحت جمعية المصارف اللبنانية بأن البنوك لا تستطيع الاستمرار في متابعة أعمالها، وستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الاعتداءات على فروعها، داعية إلى تجنب ما لا تحمد عقباه- على حد تعبيرها- في ظل ما تتعرض له من فروع البنوك من اعتداءات تصل إلى الاعتداء على الموظفين والعملاء الموجودين داخل الفروع.