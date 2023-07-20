مواعيد وشروط التقديم لمدارس التمريض بمديرية الصحة فى سوهاج " بنبن/ بنات".. صور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج" إدارة التدريب والمدارس" عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض بسوهاج التابعة لمديرية الصحة بسوهاج للعام الدراسي 2023/2024 وحددت عدة شروط للتقديم واليوم السابع يقدم للقارئ والطلاب وأولياء الأمور تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 - الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الإعدادية " أي ما يعادلها في ثات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولي ويقتصر القبول علي الطلبات الناجحات بالشهادة الإعدادية دور أول فقط لجميع المراكز.

2 - أن تكون الطلبة من أبناء محافظة سوهاج وحاصلة علي الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع مراحلهما من محافظة سوهاج ومن ذات المركز التابع للنطاق الجغرافي للمدرسة المتقدمة لها .

3 - التوزيع جغرافيا وطبقاً لبيانات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي لوالدها بتاريخ إصدار سابق بثلاث سنوات علي الأقل وشهدة ميلاد الطلبة والشهادتين الابتدائية والإعدادية من ذات المركز الذى به المدرسة المتقدمة لها الطالبة .

4- يند التنسيق والقبول لكل مركز إداري علي حدة وبحد أدنى من الدرجات طبقاً للاحتياج لكل مركز على حدة ولا يسمح بالتقدم خارج المركز الذى تقيم به الطالبة حرصاً على مبدأ التوطين.

5 - لا يكون القبول نهائياً إلا بعد اجتياز اختبار الهيئة واختبار القدرات والاختبار الشخصي ثم الكشف الطبي والنفسي الذي يتم بمعرفة الفرنسيون الطبي بمديرية الصحة بسوهاج وبعد التأكد من صحة جميع المستندات المقدمة وطبقاً لأعلى المجاميع يراعى في الإختيارات الهيئة حسن المظهر والنظافة العامة ولياقة الأسلوب وقوة الملاحظة وسرعة البديهة وبشاشة الوجه وسلامة النطق والتناسق البدني بين الطول والوزن ) متوسط الوزن - الطول - ١٠٠ - ٥ كجم) والخلو من العيوب الخلقية والتشوهات والعيوب الظاهرية أو السمنة المفرطة أو النحافة الشديدة ..

6 - يراعى في الاختبار الشخصي أن يعكس الشخصية الخاصة بالطلبة وإمكانياتها في التعامل مع المرضي والقيام بالمهارات الحيادية اليومية اللازمة لمهنة التمريض .

7 - الاختيار الشخصي واختبار الهيئة تقديري ويرجع لرؤية اللجنة ولا يجوز الاعتراض على قرار اللجنة بعد التهاء المناظرة ه يراعي في اختبار القدرات معرفة الطالبة بالمعلومات العامة ( تعريفية وجغرافية وعلمية ( والعمليات الحسابية البسيطة. ويتضمن اختياراً في اللغة العربية واختياراً في اللغة الانجليزية وإجادتها ( كتابة وقراءة وترجمة ) واختباراً في الحاسب الآلي لا تقل درجة النجاح في أي اختيار من اختيارات القدرات عن سبع درجات من عشرة )

8 - ألا تكون الطالبة متزوجة وألا تتزوج عنوان فترة الدراسة وفي حالة مخالفة لذلك يتم فصل الطالبة نهائياً من المدرسة ..

9 - الحد الأدنى للطالبات بكل مركز يحدد طبقا للإعلان المعلن بيدارة التشريب والمدارس ويصفحة مكتب تنسيق ، التمريض علي موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) ويتم النزول بالمجموع في المراحل التالية في حالة الاحتياج .

10 - إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية غير مسئولة عن توفير أماكن إقامة للطالبات .











