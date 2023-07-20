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مصر تفتح ذراعيها للجميع.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 20 يوليو 2023 07:00 م
مصر تفتح ذراعيها للجميع.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" مصر تفتح ذراعيها للجميع.. إشادات بقرار الرئيس

بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر.

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