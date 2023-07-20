محافظ كفر الشيخ ونائبه يهنئان المستشار "حافظ عباس" رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد ويناقشان سبل التعاون

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وذلك. بحضور المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

وناقش محافظ كفر الشيخ مع رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد تقديمه التهنئة في مقر النيابة الإدارية، سبل التعاون المثمر لاستكمال البرنامج التدريبي للمحققين القانونيين بالديوان العام والمديريات الخدمية التابعة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير.

وشهدت محافظة كفر الشيخ تنفيذ البروتوكول المبرم بين المحافظة، وهيئة النيابة الإدارية ،بتدريب 3 دفعات من المحققين القانونين، وجاري الاعداد لاستكمال باقي الدفعات.